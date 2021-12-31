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Французский шахматист стал чемпионом мира по блицу

Французский шахматист стал чемпионом мира по блицу Французский шахматист Максим Вашье-Лаграв выиграл чемпионат миру по блицу.
Индивидуальные
31 декабря 2021 г. 00:39
Французский шахматист стал чемпионом мира по блицу

Французский шахматист Максим Вашье-Лаграв выиграл чемпионат миру по блицу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, cоревнования завершились в Варшаве.

По итогам 21 тура чемпионата одинаковое количество очков (по 15) набрали три гроссмейстера - Вашье-Лаграв, поляк Ян-Кшиштоф Дуда, француз Алиреза Фируджа. По дополнительным показателям на тай-брейк отобрались Дуда и Вашье-Лаграв. Первые две партии тай-брейка завершились вничью, в третьей Вашье-Лаграв одержал победу, играя белыми фигурами. Третье место на турнире занял Фируджа.

Отметим, что в текущем формате соревнования проводятся с 2012 года.

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