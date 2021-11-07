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Французcкий гроссмейстер выиграл шахматный турнир Grand Swiss

Французcкий гроссмейстер выиграл шахматный турнир Grand Swiss Француз Алиреза Фируджа одержал победу на шахматном турнире Grand Swiss, сыграв в последнем туре вничью черными фигурами с россиянином Григорием Опариным.
Индивидуальные
7 ноября 2021 г. 23:56
Французcкий гроссмейстер выиграл шахматный турнир Grand Swiss
Алиреза Фируджа

Француз Алиреза Фируджа одержал победу на шахматном турнире Grand Swiss, сыграв в последнем туре вничью черными фигурами с россиянином Григорием Опариным.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, cоревнования проходят в Риге.

По итогам 11 туров Фируджа набрал 8 очков.

Два лучших шахматиста по итогам мужских соревнований выйдут на турнир претендентов, следующие шесть получат шанс принять участие в серии Гран-при, в женской части победительница выйдет на турнир претендентов, четыре лучшие шахматистки сыграют в серии Гран-при FIDE. Призовой фонд мужской части турнира составляет 425 тыс долларов США, женской - 125 тыс долларов США.

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