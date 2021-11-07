Французcкий гроссмейстер выиграл шахматный турнир Grand Swiss

Француз Алиреза Фируджа одержал победу на шахматном турнире Grand Swiss, сыграв в последнем туре вничью черными фигурами с россиянином Григорием Опариным.

Француз Алиреза Фируджа одержал победу на шахматном турнире Grand Swiss, сыграв в последнем туре вничью черными фигурами с россиянином Григорием Опариным.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, cоревнования проходят в Риге.

По итогам 11 туров Фируджа набрал 8 очков.

Два лучших шахматиста по итогам мужских соревнований выйдут на турнир претендентов, следующие шесть получат шанс принять участие в серии Гран-при, в женской части победительница выйдет на турнир претендентов, четыре лучшие шахматистки сыграют в серии Гран-при FIDE. Призовой фонд мужской части турнира составляет 425 тыс долларов США, женской - 125 тыс долларов США.