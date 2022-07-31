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Формула-1: Ферстаппен стал победителем Гран-при Венгрии

Формула-1: Ферстаппен стал победителем Гран-при Венгрии Нидерландский пилот Макс Ферстаппен, представляющий команду "Ред Булл", стал победителем Гран-при Венгрии - 13-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Заезды проходили на автодроме "Хунгароринг".
Индивидуальные
31 июля 2022 г. 20:01
Формула-1: Ферстаппен стал победителем Гран-при Венгрии

Нидерландский пилот Макс Ферстаппен, представляющий команду "Ред Булл", стал победителем Гран-при Венгрии - 13-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Заезды проходили на автодроме "Хунгароринг".

Как передает Report, второе место занял британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон. Третьим финишировал его партнер по команде и соотечественник Джордж Расселл.

Финский пилот команды "Альфа Ромео" Валттери Боттас был вынужден досрочно завершить гонку из-за проблем с болидом. Он стал единственным гонщиком, который не смог добраться до финиша.

Ферстаппен упрочил лидерство в общем зачете, набрав 258 очков. На втором месте идет пилот команды "Феррари" монегаск Шарль Леклер (178), мексиканский пилот "Ред Булл" Серхио Перес замыкает тройку лидеров (173). В Кубке конструкторов первое место занимает "Ред Булл", имеющий на своем счету 431 очко, на втором месте идет "Феррари" (334), на третьем - "Мерседес" (304).

Следующий этап пройдет в Бельгии с 26 по 28 августа.

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