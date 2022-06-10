"Формула-2": На гонке в Баку произошла очередная авария

На Гран-при Азербайджана "Формулы-2" в Баку произошла очередная авария.

На Гран-при Азербайджана "Формулы-2" в Баку произошла очередная авария.

Как сообщает Report, болид Ральфа Бошунга из команды Campos Racing в свободном заезде врезался в ограждение.

25-летний водитель не справился с управлением во время поворота. В результате был поднят красный флаг.

Гран-при Азербайджана продлится до 12 июня.

13:10

На Гран-при Азербайджана "Формула-2" в Баку произошла первая авария.

Как сообщает Report, болид Клемента Новалака, выступающего за команду MP Motorsport, врезался в стену во время свободного заезда.

В результате был поднят красный флаг.

Гран-при Азербайджана продлится до 12 июня.