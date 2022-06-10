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"Формула-2": На гонке в Баку произошла очередная авария

"Формула-2": На гонке в Баку произошла очередная авария На Гран-при Азербайджана "Формулы-2" в Баку произошла очередная авария.
Индивидуальные
10 июня 2022 г. 13:20
Формула-2: На гонке в Баку произошла очередная авария

На Гран-при Азербайджана "Формулы-2" в Баку произошла очередная авария.

Как сообщает Report, болид Ральфа Бошунга из команды Campos Racing в свободном заезде врезался в ограждение.

25-летний водитель не справился с управлением во время поворота. В результате был поднят красный флаг.

Гран-при Азербайджана продлится до 12 июня.

13:10

На Гран-при Азербайджана "Формула-2" в Баку произошла первая авария.

Как сообщает Report, болид Клемента Новалака, выступающего за команду MP Motorsport, врезался в стену во время свободного заезда.

В результате был поднят красный флаг.

Гран-при Азербайджана продлится до 12 июня.

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Версия на английском языке ФотоNext accident during Formula 2 in Baku
Версия на азербайджанском языке Фото"Formula 2": Bakıdakı yarışda növbəti qəza baş verib

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