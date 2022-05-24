"Формула-1" в Баку: Начинается этап замены ваучеров на электронные билеты

Лица, купившие билеты на Гран-при Азербайджана "Формула-1", могут обменять уже приобретенные ваучеры на электронные билеты.
Как сообщили Report в пресс-службе Baku City Ring Operation Company, процесс замены ваучеров продлится до 12 июня.
Владельцы билетов, которые приобрели ваучеры, должны загрузить электронный билет, войдя в личный кабинет на сайте www.bakucitycircuit.com.
Электронные билеты можно приобрести в пунктах продажи билетов при входе в соревновательно-развлекательную зону, а также в кассах города.
Вход в зону соревнований и развлечений по ваучеру невозможен.
В настоящее время продажа билетов продолжается в кассах города, а также в онлайн-форме. На электронном билете есть штрих-код. При предъявлении нескольких копий одного и того же билета действительным будет считаться только первый отсканированный билет. В связи с этим болельщикам важно сохранять конфиденциальность информации на билетах.
Гран-при Азербайджана пройдет в Баку с 10 по 12 июня.