О нас

"Формула-1" в Баку: Начинается этап замены ваучеров на электронные билеты

"Формула-1" в Баку: Начинается этап замены ваучеров на электронные билеты Лица, купившие билеты на Гран-при Азербайджана "Формула-1", могут обменять уже приобретенные ваучеры на электронные билеты.
Индивидуальные
24 мая 2022 г. 14:08
Формула-1 в Баку: Начинается этап замены ваучеров на электронные билеты

Лица, купившие билеты на Гран-при Азербайджана "Формула-1", могут обменять уже приобретенные ваучеры на электронные билеты.

Как сообщили Report в пресс-службе Baku City Ring Operation Company, процесс замены ваучеров продлится до 12 июня.

Владельцы билетов, которые приобрели ваучеры, должны загрузить электронный билет, войдя в личный кабинет на сайте www.bakucitycircuit.com.

Электронные билеты можно приобрести в пунктах продажи билетов при входе в соревновательно-развлекательную зону, а также в кассах города.

Вход в зону соревнований и развлечений по ваучеру невозможен.

В настоящее время продажа билетов продолжается в кассах города, а также в онлайн-форме. На электронном билете есть штрих-код. При предъявлении нескольких копий одного и того же билета действительным будет считаться только первый отсканированный билет. В связи с этим болельщикам важно сохранять конфиденциальность информации на билетах.

Гран-при Азербайджана пройдет в Баку с 10 по 12 июня.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Qran-prisi: Vauçerlərin elektron biletlərə dəyişdirilməsinə başlanılır

Самое читаемое

Иранские пограничники застрелили гражданина Азербайджана, ведется расследование
Иранские пограничники застрелили гражданина Азербайджана, ведется расследование
19 мая 2022 г. 15:20
Трагически погиб директор Мардакянского дендрария
Трагически погиб директор Мардакянского дендрария
19 мая 2022 г. 11:18
Зенитно-ракетный комплекс С-500 начинает поступать на вооружение в РФ
Зенитно-ракетный комплекс С-500 начинает поступать на вооружение в РФ
18 мая 2022 г. 11:52
Массовая драка в Баку, есть пострадавший
Массовая драка в Баку, есть пострадавший
19 мая 2022 г. 06:55
Защитник Мариуполя опубликовал последние фото с Азовстали
ФотоЗащитник Мариуполя опубликовал последние фото с "Азовстали"
20 мая 2022 г. 14:24
МВД предупредил шутников: Вызов ложный, штраф реальный!
МВД предупредил "шутников": Вызов ложный, штраф реальный!
19 мая 2022 г. 13:28
МЧС: В результате пожара сгорели две квартиры
ФотоМЧС: В результате пожара сгорели две квартиры
18 мая 2022 г. 00:35
Беспилотники Bayraktar Akıncı приземлились в Баку
ВидеоБеспилотники Bayraktar Akıncı приземлились в Баку
21 мая 2022 г. 21:50
В Мелитополе украинские партизаны взорвали российский бронепоезд
В Мелитополе украинские "партизаны" взорвали российский бронепоезд
18 мая 2022 г. 15:16
В Баку вырубили деревья в связи со строительством новых зданий
ФотоВ Баку вырубили деревья в связи со строительством новых зданий
18 мая 2022 г. 13:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi