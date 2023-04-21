"Формула-1": Распроданы все билеты на главную трибуну Гран-при Азербайджана

Распроданы все билеты трибуны "Абшерон" на Гран-при Азербайджана "Формулы-1" 2023 года, который пройдет в столице 28-30 апреля.

Распроданы все билеты трибуны "Абшерон" на Гран-при Азербайджана "Формулы-1" 2023 года, который пройдет в столице 28-30 апреля.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу операционной компании Baku City Circuit (BСС), 10 из 12 трибун полностью забронированы.

По сравнению с шестью соревнованиями, проведенными в прошлые годы, Гран-при этого года впервые посетят Азербайджан болельщики из более чем 100 стран. Это число является самым высоким показателем, зафиксированным в истории соревнований в Баку. Кроме того, количество иностранных болельщиков, которые приедут в страну в этом году, достигло самого высокого уровня.

Отметим, что трибуна "Абшерон" - самая большая и одна из любимых среди зрителей.