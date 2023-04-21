О нас

"Формула-1": Распроданы все билеты на главную трибуну Гран-при Азербайджана

"Формула-1": Распроданы все билеты на главную трибуну Гран-при Азербайджана Распроданы все билеты трибуны "Абшерон" на Гран-при Азербайджана "Формулы-1" 2023 года, который пройдет в столице 28-30 апреля.
Индивидуальные
21 апреля 2023 г. 18:56
Формула-1: Распроданы все билеты на главную трибуну Гран-при Азербайджана

Распроданы все билеты трибуны "Абшерон" на Гран-при Азербайджана "Формулы-1" 2023 года, который пройдет в столице 28-30 апреля.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу операционной компании Baku City Circuit (BСС), 10 из 12 трибун полностью забронированы.

По сравнению с шестью соревнованиями, проведенными в прошлые годы, Гран-при этого года впервые посетят Азербайджан болельщики из более чем 100 стран. Это число является самым высоким показателем, зафиксированным в истории соревнований в Баку. Кроме того, количество иностранных болельщиков, которые приедут в страну в этом году, достигло самого высокого уровня.

Отметим, что трибуна "Абшерон" - самая большая и одна из любимых среди зрителей.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке "Formula 1": Azərbaycan Qran Prisinin əsas tribunasının biletləri tamamilə satılıb

Самое читаемое

Назначен новый начальник Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджана
Назначен новый начальник Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджана
17 апреля 2023 г. 12:23
Словакия получила от Германии второй из 15 танков Leopard
Словакия получила от Германии второй из 15 танков Leopard
17 апреля 2023 г. 19:59
Пашинян: Значение Азербайджана как для России, так и для западных стран возросло
Пашинян: Значение Азербайджана как для России, так и для западных стран возросло
18 апреля 2023 г. 12:56
Хиллари Клинтон: У Трампа нет шансов снова стать президентом
Хиллари Клинтон: У Трампа нет шансов снова стать президентом
18 апреля 2023 г. 20:30
В Азербайджане задержаны 100 разыскиваемых должников
В Азербайджане задержаны 100 разыскиваемых должников
19 апреля 2023 г. 09:47
Началось первое солнечное затмение 2023 года
Началось первое солнечное затмение 2023 года
20 апреля 2023 г. 05:54
Министр: К способности добычи Турцией природного газа относились с сомнением
Министр: К способности добычи Турцией природного газа относились с сомнением
20 апреля 2023 г. 14:08
В Огузе столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие
В Огузе столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие
20 апреля 2023 г. 23:28
Рынок обязательного страхования в Азербайджане вырос на 42%
Рынок обязательного страхования в Азербайджане вырос на 42%
21 апреля 2023 г. 11:31
В Пакистане при ДТП погиб министр по делам религий
В Пакистане при ДТП погиб министр по делам религий
15 апреля 2023 г. 23:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi