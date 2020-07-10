Формула-1 подтвердила проведение Гран-при России в сентябре

Формула-1 подтвердила, что Гран-при России в Сочи состоится в уже назначенные даты

Формула-1 подтвердила, что Гран-при России в Сочи состоится в уже назначенные даты.

Как сообщает Report cо ссылкой на российские СМИ, соревнования пройдут с 25 по 27 сентября.

Незадолго до этого руководство Формулы-1 хотело перенести гонку из России из-за закрытых границ для въезда иностранцев. Данные меры были введены в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Напомним, что начало сезона F-1 было отложено из-за пандемии COVID-19. Первая гонка года прошла 5 июня в Австрии.

Ранее Гран-При Азербайджана 2020 "Формула-1" по причине пандемии коронавируса было отменено.