Формула-1: Пилота "Феррари" оштрафовали

На автодроме "Ред Булл Ринг" прошла квалификация Гран-при Штирии Формулы-1.

Как передает Report , по ее итогам стюарды рассмотрели несколько спорных эпизодов. Один из них произошел с участием пилота "Альфа Таури" Даниила Квята и гонщика "Феррари" Шарля Леклера. В ФИА изучили эпизод, случившийся в ходе второго сегмента квалификационной сессии.

В итоге Леклера оштрафовали на три позиции на старте за блокировку Квята.

Видео этого эпизода появилось на официальной странице Формулы-1 в "Твиттере".

Напомним, штраф Леклера коснулся стартовой позиции Квята. Даниил примет старт с тринадцатой позиции, Шарль - с четырнадцатой.

Charles Leclerc was handed a three-place grid penalty following this holding up incident with Dany Kvyat in Saturday qualifying



Leclerc will start the Styrian Grand Prix from P14 on Sunday#AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/jV6hUuFEVc