"Формула-1": Назван лучший пилот года

Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон признан лучшим пилотом "Формулы-1" сезона-2020 по версии руководителей команд-участниц чемпионата.

Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон признан лучшим пилотом "Формулы-1" сезона-2020 по версии руководителей команд-участниц чемпионата.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба "королевских гонок" на официальном сайте.

По итогам голосования британец набрал 171 очко. Вторым стал голландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен (156), третьим - монегаск Шарль Леклер из "Феррари" (132).

Топ-10 лучших пилотов сезона "Формулы-1" по мнению руководителей команд:

1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") - 171 очко

2. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") - 156

3. Шарль Леклер ("Феррари") - 132

4. Даниэль Риккардо ("Рено") - 95

5. Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт") - 82

6. Джордж Расселл ("Уильямс") - 75

7. Ландо Норрис ("Макларен") - 45

8. Карлос Сайнс-младший ("Макларен") - 37

9. Валттери Боттас ("Мерседес") - 27

10. Пьер Гасли ("Альфа Таури") - 27.