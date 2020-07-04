Этапы "Формулы 1" могут отменить еще в трех странах

Ранее руководство "Формулы 1" подтвердило расписание первых восьми Гран-При сезона 2020 года

Исполнительный директор "Мерседеса" Тото Вольфф сомневается, что "Формула 1" в 2020 году будет проводить этапы в США, Мексике и Бразилии.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, Вольфф ссылается на рекордное количество случаев заболевания коронавирусом в этих странах в данный момент.

"Смотря на то, какая ситуация в данный момент сложилась в этих странах, мне сложно представить себе, что мы поедем туда на Гран-при. Исполнительный директор "Формулы 1" Чейз Кэри пока не хочет ничего исключать, но сейчас кажется, что мы вряд ли отправимся в эти страны. Уверен, руководство "Ф 1" не поедет в страну, где существует риск для людей", – рассказал Вольфф.

Напомним, ранее руководство "Формулы 1" подтвердило расписание первых восьми Гран-При сезона 2020 года. Все они будут "закрытыми" и пройдут без зрителей на трибунах.

На 3-5 июля назначен Гран-При Австрии, 10-12 июля - Гран-При Штирии, 17-19 июля - Гран-При Венгрии, 31 июля-2 августа - Гран-При Великобритании, 7-9 августа - Гран-При 70-летия при поддержке Emirates, 14-16 августа - Гран-При Испании, 28-30 августа - Гран-При Бельгии, 4-6 сентября - Гран При-Италии.