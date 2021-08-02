Формула-1: Массовая авария на Гран-при Венгрии

Гонка 11-го этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Венгрии была прервана из-за массовой аварии на первом круге.

Гонка 11-го этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Венгрии была прервана из-за массовой аварии на первом круге.

Как передает Report, на трассе "Хунгароринг" на старте произошло столкновение, в результате которого из гонки выбыли Серхио Перес (Red Bull), Вальттери Боттас (Mercedes), Шарль Леклер (Ferrari) и Лэнс Стролл (Aston Martin).

Также повреждения получила машина лидера чемпионата Макса Ферстаппена из "Ред Булл". Впоследствии было объявлено, что борьбу из-за полученных повреждений болида не сможет продолжить пилот Mclaren Ландо Норрис.

Затем гонка была возобновлена. Со стартовой решетки начал единственный пилот – Льюис Хэмилтон (Mercedes). Остальные участники вернулись с пит-лейна.

Победителем гонки стал француз Эстебан Окон из команды "Альпин". Занявший третье место британец Льюис Хэмилтон из "Мерседеса" переместился после дисквалификации Себастьяна Феттеля на вторую позицию. На третье место поднялся испанец Карлос Сайнс - младший из "Феррари".

Отметим, что немецкий пилот команды "Астон Мартин" Себастьян Феттель дисквалифицирован из-за недостаточного количества топлива на финише. В соответствии с техническим регламентом в баках болида в любое время уик-энда должен быть как минимум 1 литр топлива. После воскресной гонки в машине Феттеля было только 0,3 литра топлива.