"Формула-1": Макс Ферстаппен показал лучший результат и во втором свободном заезде

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Завершился второй свободный заезд Гран-при Азербайджана "Формулы-1".

Как сообщает Report, как и в первом свободном заезде, и на этот раз пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен показал лучший результат - 1:43.362.

Хотя за 35 секунд до завершения сессии управляемый им болид врезался с барьер, это не помешало голландцу стать первым.

На втором месте Валттери Боттас (Mercedes AMG), а на третьем - Даниэль Риккардо (Red Bull).

Отметим, что в первом свободном заезде лучший результат показал пилот Red Bull Макс Ферстаппен - 1:44.410.

Даниэль Риккардо (Red Bull) стал вторым, а Себастьян Феттель (Ferrari) - третьим.

Последний свободный заезд начнется 24 июня в 14:00, за три часа до квалификационного тура.

Решающий этап Гран-при будет стартовать 25 июня в 17:00.