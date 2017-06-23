"Формула-1": Макс Ферстаппен показал лучший результат и во втором свободном заезде

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Завершился второй свободный заезд Гран-при Азербайджана "Формулы-1".
Как сообщает Report, как и в первом свободном заезде, и на этот раз пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен показал лучший результат - 1:43.362.
Хотя за 35 секунд до завершения сессии управляемый им болид врезался с барьер, это не помешало голландцу стать первым.
На втором месте Валттери Боттас (Mercedes AMG), а на третьем - Даниэль Риккардо (Red Bull).
Отметим, что в первом свободном заезде лучший результат показал пилот Red Bull Макс Ферстаппен - 1:44.410.
Даниэль Риккардо (Red Bull) стал вторым, а Себастьян Феттель (Ferrari) - третьим.
Последний свободный заезд начнется 24 июня в 14:00, за три часа до квалификационного тура.
Решающий этап Гран-при будет стартовать 25 июня в 17:00.
News DepartmentАвтор новости
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