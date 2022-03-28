Формула-1: Ферстаппен выиграл Гран-при Саудовской Аравии

Пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем второго этапа чемпионата "Формулы-1" 2022 года – Гран-при Саудовской Аравии.

Пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем второго этапа чемпионата "Формулы-1" 2022 года – Гран-при Саудовской Аравии.

Как передает Report, Ферстаппен в воскресной гонке на городской трассе "Джидда" стартовал четвертым. Голландец – действующий чемпион мира. Второе место занял гонщик "Феррари" Шарль Леклер из Монако (+0,549 с), которому также удался лучший круг гонки. Замкнул тройку лучших другой пилот "Феррари" испанец Карлос Сайнс (+8,097).

Семикратный чемпион британец Льюис Хэмилтон из "Мерседеса" стал десятым.

Также очки в гонке набрали: 4. Серхио Перес, "Ред Булл", 5. Джордж Расселл, "Мерседес", 6. Эстебан Окон, "Альпин", 7. Ландо Норрис, "Макларен", 8. Пьер Гасли, "Альфа Таури", 9. Кевин Магнуссен, "Хаас".

Третий этап чемпионата состоится в Австралии 8-10 апреля.