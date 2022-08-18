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"Формула-1" больше не будет проводиться в России

"Формула-1" больше не будет проводиться в России Руководство чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" не собирается проводить гонки в России.
Индивидуальные
18 августа 2022 г. 20:59
Формула-1 больше не будет проводиться в России

Руководство чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" не собирается проводить гонки в России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил исполнительный директор "Формулы-1" Стефано Доменикали, комментарий которого приводит телеканал Sky Sport.

"Я всегда говорю, что никогда не следует говорить "никогда". Но в этом случае я могу пообещать: мы больше не будем вести с руководством Гран-при России переговоры. Там больше не будет гонок", - сказал Доменикали.

В связи с ситуацией на Украине руководство "Формулы-1" разорвало контракт на проведение Гран-при России. С 2014 года этап проходил в Сочи, с 2023-го его должен был принимать автодром в Ленинградской области.

Контракт на проведение Гран-при России был рассчитан до 2025 года.

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