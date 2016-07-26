​FISA подтвердила отстранение трех российских гребцов от участия в ОИ-2016

Баку. 26 Июля. REPORT.AZ/ Международная федерация гребного спорта (FISA) подтвердила, что российские гребцы Иван Подшивалов, Иван Баландин и Анастасия Карабельщикова не допущены до участия в Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба FISA.

Ранее глава Федерации гребного спорта России (ФГСР) Вениамин Бут заявил ТАСС, что Подшивалов, Баландин и Карабельщикова будут дисквалифицированы, а в Играх 2016 года не выступит женская восьмерка, так как Карабельщикова входила в состав команды в этой дисциплине.

Исполком Олимпийского комитета России (ОКР) ранее утвердил состав из 387 спортсменов, которые должны были принять участие в предстоящих Играх. Из него уже были исключены 67 легкоатлетов, которых Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) отказалась допускать до Олимпиады.