Умудов: Первую медаль на Исламиаде посвящаем нашему народу и верховному главнокомандующему

Федерация тяжелой атлетики Азербайджана посвящает первую медаль на Исламиаде в Саудовской Аравии азербайджанскому народу во главе с верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым.

Об этом корреспонденту Report в Эр-Рияде заявил вице-президент Федерации тяжелой атлетики Азербайджана Фирдовси Умудов.

"Мы завоевали нашу первую медаль. По этому случаю поздравляю всех болельщиков и наш народ. Нурай исполнится 15 лет в декабре. Это огромное достижение и успех. Ее целеустремленность и воля к победе очень порадовали федерацию. Более того, этот успех совпал с важнейшим для нашего народа праздником – Днем Победы. Эту медаль мы посвящаем азербайджанскому народу во главе с верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым. Надеюсь, успешные результаты продолжатся. Впереди выступления других наших тяжелоатлетов, которые также имеют потенциал для завоевания медалей. Этот успех – результат совместных усилий нашего государства, Национального олимпийского комитета и Министерства молодежи и спорта", – подчеркнул он.

Отметим, что сегодня азербайджанская тяжелоатлетка Нурай Абилова (48 кг) завоевала три бронзовые медали (две малые и одну большую) на VI Играх исламской солидарности.