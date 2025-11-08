Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Умудов: Первую медаль на Исламиаде посвящаем нашему народу и верховному главнокомандующему

    • 08 ноября, 2025
    • 17:12
    Федерация тяжелой атлетики Азербайджана посвящает первую медаль на Исламиаде в Саудовской Аравии азербайджанскому народу во главе с верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым.

    Об этом корреспонденту Report в Эр-Рияде заявил вице-президент Федерации тяжелой атлетики Азербайджана Фирдовси Умудов.

    "Мы завоевали нашу первую медаль. По этому случаю поздравляю всех болельщиков и наш народ. Нурай исполнится 15 лет в декабре. Это огромное достижение и успех. Ее целеустремленность и воля к победе очень порадовали федерацию. Более того, этот успех совпал с важнейшим для нашего народа праздником – Днем Победы. Эту медаль мы посвящаем азербайджанскому народу во главе с верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым. Надеюсь, успешные результаты продолжатся. Впереди выступления других наших тяжелоатлетов, которые также имеют потенциал для завоевания медалей. Этот успех – результат совместных усилий нашего государства, Национального олимпийского комитета и Министерства молодежи и спорта", – подчеркнул он.

    Отметим, что сегодня азербайджанская тяжелоатлетка Нурай Абилова (48 кг) завоевала три бронзовые медали (две малые и одну большую) на VI Играх исламской солидарности.

    Firdovsi Umudov: "İlk medalı Ali Baş Komandan İlham Əliyev başda olmaqla xalqımıza həsr edirik"

