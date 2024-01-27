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FIDE признала азербайджанского специалиста тренером года

FIDE признала азербайджанского специалиста тренером года Международный гроссмейстер Джахангир Агарагимов удостоен премии имени Марка Дворецкого в номинации "лучший тренер года для подростков".
Индивидуальные
27 января 2024 г. 15:27
FIDE признала азербайджанского специалиста тренером года

Международный гроссмейстер Джахангир Агарагимов удостоен премии имени Марка Дворецкого в номинации "лучший тренер года для подростков".

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Международной шахматной федерации (FIDE), Агарагимов включен в список лучших специалистов 2023 года.

Агарагимов сыграл большую роль в воспитании международных гроссмейстеров и мастеров. Его ученики становились победителями и медалистами чемпионата Европы в разных возрастных группах. В 2022 году один из них - международный гроссмейстер Абдулла Гадимбейли - завоевал звание победителя чемпионата мира среди молодежи до 20 лет.

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Версия на азербайджанском языке FIDE azərbaycanlı mütəxəssisi ilin məşqçisi adına layiq görüb

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