FIDE признала азербайджанского специалиста тренером года

Международный гроссмейстер Джахангир Агарагимов удостоен премии имени Марка Дворецкого в номинации "лучший тренер года для подростков".

Международный гроссмейстер Джахангир Агарагимов удостоен премии имени Марка Дворецкого в номинации "лучший тренер года для подростков".

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Международной шахматной федерации (FIDE), Агарагимов включен в список лучших специалистов 2023 года.

Агарагимов сыграл большую роль в воспитании международных гроссмейстеров и мастеров. Его ученики становились победителями и медалистами чемпионата Европы в разных возрастных группах. В 2022 году один из них - международный гроссмейстер Абдулла Гадимбейли - завоевал звание победителя чемпионата мира среди молодежи до 20 лет.