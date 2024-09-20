FIDE назвал Карлсена и Полгар сильнейшими шахматистами столетия

Международная шахматная федерация (FIDE) назвала норвежского шахматиста Магнуса Карлсена лучшим гроссмейстером столетия.

Международная шахматная федерация (FIDE) назвала норвежского шахматиста Магнуса Карлсена лучшим гроссмейстером столетия.

Как передает Report со ссылкой на сообщение FIDE, об этом было объявлено в церемонии награждения FIDE 100 Awards, посвященная столетию федерации, которая прошла в Будапеште.

Карлсен является пятикратным чемпионом мира по быстрым шахматам, семикратным чемпионом мира по блицу и обладателю Кубка мира FIDE. С 1 июля 2011 года он занимает первую строчку в мировом рейтинге шахматистов.

Среди женщин сильнейшей шахматисткой названа Джудит Полгар (Венгрия). В возрасте 12 лет она вошла в топ-100 ФИДЕ. Она - единственная женщина, набравшая рейтинг Elo в 2700 баллов, достигнув в 2004 году 8-го места в мировом рейтинге.