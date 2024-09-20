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FIDE назвал Карлсена и Полгар сильнейшими шахматистами столетия

FIDE назвал Карлсена и Полгар сильнейшими шахматистами столетия Международная шахматная федерация (FIDE) назвала норвежского шахматиста Магнуса Карлсена лучшим гроссмейстером столетия.
Индивидуальные
20 сентября 2024 г. 11:41
FIDE назвал Карлсена и Полгар сильнейшими шахматистами столетия

Международная шахматная федерация (FIDE) назвала норвежского шахматиста Магнуса Карлсена лучшим гроссмейстером столетия.

Как передает Report со ссылкой на сообщение FIDE, об этом было объявлено в церемонии награждения FIDE 100 Awards, посвященная столетию федерации, которая прошла в Будапеште.

Карлсен является пятикратным чемпионом мира по быстрым шахматам, семикратным чемпионом мира по блицу и обладателю Кубка мира FIDE. С 1 июля 2011 года он занимает первую строчку в мировом рейтинге шахматистов.

Среди женщин сильнейшей шахматисткой названа Джудит Полгар (Венгрия). В возрасте 12 лет она вошла в топ-100 ФИДЕ. Она - единственная женщина, набравшая рейтинг Elo в 2700 баллов, достигнув в 2004 году 8-го места в мировом рейтинге.

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