Президент ФИДЕ: Мы обсуждаем проведение в Азербайджане крупных шахматных соревнований

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"ФИДЕ тесно сотрудничает с Шахматной федерацией Азербайджана. Сейчас мы обсуждаем здесь проведение крупных шахматных соревнований".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем брифинге сказал президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович.

По словам принимающего участие в Президентском совете структуры в Баку российского функционера, между ФИДЕ и ШФА будет подписано официальное соглашение:

"Мы поддерживаем проводимые в Азербайджане соревнования. В апреле я прибыл на супертурнир "Shamkir Chess 2019", посвященный памяти Вугара Гашимова. Это прекрасное событие. Мы бы хотели организовывать в Азербайджане официальные соревнования ФИДЕ. Это может быть и Гран-при, и другое соревнование. В ближайшее время между ФИДЕ и ШФА будет подписано официальное соглашение по развитию шахмат. Оно в первую очередь охватит детские шахматы и социальные проекты".

А.Дворкович выразил удовлетворение проведением заседания Президентского совета в Баку. Он рассказал о важных вопросах в повестке заседания: "Я благодарю за гостеприимство. Здесь созданы все условия для проведения собрания на высоком уровне. Мы будем рады более интенсивной шахматной жизни и проведению большего количества соревнований в Баку. Сегодня на собрании мы обсуждаем очень важные вопросы. Три из них я выделю особо. Первое – определение системы и места проведения соревнований. Например, есть предложения участие в кубке мира шахматистов из большего количества стран. Мы хотим, чтобы шахматы охватывали не только доминирующие, но и другие страны. Второе – поддержка шахмат в различных странах. ФИДЕ на эти цели в текущем году выделила 3 млн евро. Кавказские страны с точки зрения развития шахмат могут быть примером для других государств. Третье – урегулирование работы ФИДЕ. Мы подготовили новый устав и обсудим его на генассамблее структуры. На заседании мы также обсуждаем работу судей, тренеров, политические проблемы и другие вопросы".