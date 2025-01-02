FIA обнародовал полное расписание Формулы-1 на сезон 2025 года

Международная автомобильная федерация (FIA) вместе с руководством Формулы-1 обнародовала расписание гонок на сезон 2025 года.
Как передает Report, итоговая версия календаря на сезон 2025 включает 24 гонки.
Чемпионат откроет Гран-при Австралии 14-16 марта, завершающим этапом станут гонки в Абу-Даби 5-7 декабря.
Гран-при Азербайджана состоится 19-21 сентября в Баку.
В 2025 году за Австралией и Китаем последует Гран-при Японии. Летом в основном пройдут европейские гонки, а осенью — этапы в Северной и Южной Америке. Завершат сезон ближневосточные гонки в Катаре и Абу-Даби.
В целом чемпионат пройдет на 5 континентах. Предсезонные тесты снова пройдут в Бахрейне с 26 по 28 февраля.
Формула-1 2025 календарь на 2025 год:
14-16 марта: Гран-при Австралии
21-23 марта: Гран-при Китая
4-6 апреля: Гран-при Японии
11-13 апреля: Гран-при Бахрейна
18-20 апреля: Гран-при Саудовской Аравии
2-4 мая: Гран-при Майами (США)
16-18 мая: Гран-при Эмилии-Романьи (Италия)
23-25 мая: Гран-при Монако
30 мая – 1 июня: Гран-при Испании
13-15 июня: Гран-при Канады
27-29 июня: Гран-при Австрии
4-6 июля: Гран-при Великобритании
25-27 июля: Гран-при Бельгии
1-3 августа: Гран-при Венгрии
29-31 августа: Гран-при Нидерландов
5-7 сентября: Гран-при Италии
19-21 сентября: Гран-при Азербайджана
3-5 октября: Гран-при Сингапура
17-19 октября: Гран-при США (Остин)
24-26 октября: Гран-при Мексики
7-9 ноября: Гран-при Бразилии
20-22 ноября: Гран-при Лас-Вегаса (США)
28-30 ноября: Гран-при Катара