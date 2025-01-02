FIA обнародовал полное расписание Формулы-1 на сезон 2025 года

Международная автомобильная федерация (FIA) вместе с руководством Формулы-1 обнародовала расписание гонок на сезон 2025 года.

Международная автомобильная федерация (FIA) вместе с руководством Формулы-1 обнародовала расписание гонок на сезон 2025 года.

Как передает Report, итоговая версия календаря на сезон 2025 включает 24 гонки.

Чемпионат откроет Гран-при Австралии 14-16 марта, завершающим этапом станут гонки в Абу-Даби 5-7 декабря.

Гран-при Азербайджана состоится 19-21 сентября в Баку.

В 2025 году за Австралией и Китаем последует Гран-при Японии. Летом в основном пройдут европейские гонки, а осенью — этапы в Северной и Южной Америке. Завершат сезон ближневосточные гонки в Катаре и Абу-Даби.

В целом чемпионат пройдет на 5 континентах. Предсезонные тесты снова пройдут в Бахрейне с 26 по 28 февраля.

Формула-1 2025 календарь на 2025 год:

14-16 марта: Гран-при Австралии

21-23 марта: Гран-при Китая

4-6 апреля: Гран-при Японии

11-13 апреля: Гран-при Бахрейна

18-20 апреля: Гран-при Саудовской Аравии

2-4 мая: Гран-при Майами (США)

16-18 мая: Гран-при Эмилии-Романьи (Италия)

23-25 ​​мая: Гран-при Монако

30 мая – 1 июня: Гран-при Испании

13-15 июня: Гран-при Канады

27-29 июня: Гран-при Австрии

4-6 июля: Гран-при Великобритании

25-27 июля: Гран-при Бельгии

1-3 августа: Гран-при Венгрии

29-31 августа: Гран-при Нидерландов

5-7 сентября: Гран-при Италии

19-21 сентября: Гран-при Азербайджана

3-5 октября: Гран-при Сингапура

17-19 октября: Гран-при США (Остин)

24-26 октября: Гран-при Мексики

7-9 ноября: Гран-при Бразилии

20-22 ноября: Гран-при Лас-Вегаса (США)

28-30 ноября: Гран-при Катара