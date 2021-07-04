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Ферстаппен выиграл второй австрийский этап "Формулы-1"

Ферстаппен выиграл второй австрийский этап "Формулы-1" Нидерландский пилот Макс Ферстаппен, представляющий команду "Ред Булл", стал победителем Гран-при Австрии - девятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".
Индивидуальные
4 июля 2021 г. 19:16
Ферстаппен выиграл второй австрийский этап Формулы-1
Макс Ферстаппен

Нидерландский пилот Макс Ферстаппен, представляющий команду "Ред Булл", стал победителем Гран-при Австрии - девятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, заезды проходили на автодроме "Ред Булл Ринг" в австрийском Шпильберге.

Неделей ранее он стал победителем Гран-при Штирии, который также состоялся в Австрии. Второе место на этот раз занял финн Валттери Боттас из "Мерседеса", третье - британец Ландо Норрис из "Макларена". Его соотечественник, действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон, в субботу продливший на два года контракт с "Мерседесом", финишировал четвертым.

Отметим, что Ферстаппен выиграл четыре из последних пяти этапов. На Гран-при Австрии он оформил первый в карьере "большой шлем" - выиграл квалификацию и гонку, лидировал от старта до финиша, а также установил лучший результат на круге.

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