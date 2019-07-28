​Ферстаппен выиграл Гран-при Германии

На трассе в Хоккенхайме завершилась гонка Гран-при Германии.

Как передает Report, победу в ней одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, вторым к финишу пришёл пилот «Феррари» Себастьян Феттель, третий результат показал российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят.

Шарль Леклер, Валттери Боттас и Нико Хюлькенберг, претендовавшие на подиум, разбили машины. Лидировавший в гонке Льюис Хэмилтон также не избежал столкновения, после долгого пит-стопа потерял лидерство, а ближе к финишу совершил дополнительный пит-стоп и уже не сумел вернуться в очковую зону.