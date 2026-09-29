Азербайджан и Судан обсудили военно-техническое сотрудничество

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией во главе с министром обороны Судана генерал-лейтенантом Хасаном Даудом Каброном Каяном.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Встреча состоялась в рамках 6-й Азербайджанской международной оборонной выставки ADEX, проходящей в Бакинском экспо-центре.

Стороны обсудили роль военно-технического сотрудничества между странами, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.