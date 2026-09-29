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    Азербайджан и Судан обсудили военно-техническое сотрудничество

    Армия
    • 29 сентября, 2026
    • 18:53
    Азербайджан и Судан обсудили военно-техническое сотрудничество

    Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией во главе с министром обороны Судана генерал-лейтенантом Хасаном Даудом Каброном Каяном.

    Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

    Встреча состоялась в рамках 6-й Азербайджанской международной оборонной выставки ADEX, проходящей в Бакинском экспо-центре.

    Стороны обсудили роль военно-технического сотрудничества между странами, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

    Закир Гасанов Министерство обороны Азербайджана (МО Азербайджана) Судан
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    Azərbaycan və Sudan arasında hərbi-texniki əməkdaşlıq məsələləri müzakirə edilib
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