Азербайджан и Судан обсудили военно-техническое сотрудничество
Армия
- 29 сентября, 2026
- 18:53
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Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией во главе с министром обороны Судана генерал-лейтенантом Хасаном Даудом Каброном Каяном.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
Встреча состоялась в рамках 6-й Азербайджанской международной оборонной выставки ADEX, проходящей в Бакинском экспо-центре.
Стороны обсудили роль военно-технического сотрудничества между странами, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
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