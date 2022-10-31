Ферстаппен установил рекорд Формулы-1 по количеству побед в одном сезоне

Нидерландский гонщик команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем ХХ этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула-1 - Гран-при Мексики.

Нидерландский гонщик команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем ХХ этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула-1 - Гран-при Мексики.

Как передает Report, соревнования прошли на автодроме имени братьев Родригес.

Вторым финишировал британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон. Тройку лучших замкнул мексиканский гонщик "Ред Булл" Серхио Перес.

После столкновения с австралийцем Даниэлем Риккьярдо ("Макларен") гонку досрочно завершил японский пилот Юки Цунода ("Альфа Таури"). Из-за технических проблем с болидом до финиша также не смог доехать испанец Фернандо Алонсо ("Альпин").

Ферстаппен одержал 14 победу в нынешнем сезоне. Нидерландский пилот установил рекорд Формулы-1 по числу первых мест в одном сезоне, превзойдя достижение немцев Михаэля Шумахера и Себастьяна Феттеля.