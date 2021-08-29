Ферстаппен признан победителем остановленного из-за дождя Гран-при Бельгии

Гонка двенадцатого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" Гран-при Бельгии отменена из-за проливного дождя.

Гонка двенадцатого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" Гран-при Бельгии отменена из-за проливного дождя.

Как передает Report, заезды проходили на автодроме "Спа-Франкоршам" в бельгийском Спа.

Старт гонки был запланирован в воскресенье на 17:00 по бакинскому времени, но из-за дождя проведение заездов было отложено. Позднее гонщики во второй раз попробовали начать гонку, пилоты проехали несколько кругов за машиной безопасности, но погодные условия не позволили продолжить заезд.

Нидерландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен, ставший лучшим в квалификации, был признан победителем.