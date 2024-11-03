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Ферстаппен обогнал Шумахера по дням лидерства в Формуле-1

Ферстаппен обогнал Шумахера по дням лидерства в Формуле-1 Нидерландский потомственный гонщик и трехкратный чемпион Формулы-1 из команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен обогнал легендарного семикратного победителя серии Михаэля Шумахера по дням лидерства в "Королевских гонках".
Индивидуальные
3 ноября 2024 г. 14:59
Ферстаппен обогнал Шумахера по дням лидерства в Формуле-1

Нидерландский потомственный гонщик и трехкратный чемпион Формулы-1 из команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен обогнал легендарного семикратного победителя серии Михаэля Шумахера по дням лидерства в "Королевских гонках".

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, 27-летний Ферстаппен, завоевавший три титула подряд с 2021 года и возглавивший личный зачет после победы на Гран-при Испании 2022 года, лидирует в чемпионате уже 897 дней.

Отметим, что Михаэль Шумахер лидировал в личном зачете Формулы-1 на протяжении 896 дней в период выступления за итальянский коллектив "Феррари" в начале 2000-х.

Основная гонка Гран-при Бразилии Формулы-1 состоится сегодня в 21:00 по бакинскому времени.

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Версия на азербайджанском языке Ferstappen əfsanəvi Mixael Şumaxeri keçib

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