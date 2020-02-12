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“Феррари” представила болид SF 1000 на сезон-2020 - ФОТО

​“Феррари” представила болид SF 1000 на сезон-2020

Итальянская команда “Феррари” официально представила новый болид, который будет использовать в сезоне-2020 на чемпионате мира.

Как передает Report, презентация прошла в одном из театров Реджо-Эмилии. Машина получила индекс SF 1000, что связано с грядущим тысячным Гран-при команды в Формуле-1. Автомобиль 2020 года представлен в традиционной красной ливрее.

Напомним, по сравнению с минувшим годом состав “Феррари” не изменился. Боевыми пилотами остаются Себастьян Феттель и Шарль Леклер.

В минувшем сезоне этот дуэт помог “Скудерии” занять второе место в Кубке конструкторов. 

При этом в личном зачёте Леклер занял четвёртое место, а Феттель стал пятым. Первые испытания обновлённый болид “Феррари” пройдёт на официальных предсезонных тестах Формулы-1 в Барселоне.

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