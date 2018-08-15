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    Фернандо Алонсо решил покинуть "Формулу-1"

    Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Знаменитый гонщик Фернандо Алонсо принял решение покинуть "Формулу-1" после окончания сезона-2018.

    Как передает Report, Алонсо признался, что пришло время двигаться дальше: "Я получал удовольствие каждую минуту на протяжении этих сезонов, и мне не хватит слов, чтобы отблагодарить людей, которые сделали это время таким особенным".

    Напомним, что испанский спортсмен провел 17 сезонов в "Королевской серии", дебютировав в 2001 году в команде Minardi. Грандиозный успех последовал вскоре после перехода в конюшню Renault.

    В составе новой команды Алонсо дважды стал чемпионом мира. Последние сезоны он провел в McLaren. 

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