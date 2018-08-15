Фернандо Алонсо решил покинуть "Формулу-1"

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Знаменитый гонщик Фернандо Алонсо принял решение покинуть "Формулу-1" после окончания сезона-2018.

Как передает Report, Алонсо признался, что пришло время двигаться дальше: "Я получал удовольствие каждую минуту на протяжении этих сезонов, и мне не хватит слов, чтобы отблагодарить людей, которые сделали это время таким особенным".

Напомним, что испанский спортсмен провел 17 сезонов в "Королевской серии", дебютировав в 2001 году в команде Minardi. Грандиозный успех последовал вскоре после перехода в конюшню Renault.

В составе новой команды Алонсо дважды стал чемпионом мира. Последние сезоны он провел в McLaren.