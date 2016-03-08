​Фернандо Алонсо прибыл в Баку - ФОТО

Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ Официальный посол предстоящего в Баку Европейского Гран-при "Формула - 1" Фернандо Алонсо 8 марта приехал в Баку.

Как сообщает Report, испанский пилот разместил на своей странице в İnstagram сделанную в столице фотографию.

В ходе двухдневного визита он ознакомится с ходом подготовительных работ на улицах, по которым будет пролегать маршрут Baku City Circuit. Испанский пилот наглядно ознакомится с трудностями, которые на предстоящих летом соревнованиях придется преодолеть команде "McLaren", проехав по узким спускам с резкими поворотами вдоль крепости "Ичери шехер" со скоростью 340 км/ч.

Как сообщила глава отдела маркетинга и коммуникаций Бакинского городского кольца Нигяр Арпадараи, после пресс-конференции в отеле Hilton Ф.Алонсо раздаст автографы. В 16:00 он встретится со своими фанатами на бульваре, напротив Дома правительства.