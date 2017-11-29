Федерация тяжёлой атлетики Азербайджана оштрафована на 50 тыс. долларов

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Федерации тяжёлой атлетики Азербайджана (AAAF) оштрафована на 50 тыс. долларов.

Как сообщил Report член судейской коллегии AAAF, судья олимпийской категории Вахид Назаров, соответствующее решение было принято на конгрессе Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF) в городе Анахайм в США.

Этот штраф был применен к 9 странам, анализы тяжелоатлетов которых показали положительный результат в ходе повторных допинг-тестов на Летних олимпийских играх в Пекине в 2008 году и Лондоне в 2012 году - Азербайджан, Россия, Казахстан, Беларусь, Молдова, Китая, Турция, Армения и Украина.

При уплате ими штрафа в размере 50 тыс. долларов будут уменьшены сроки наказания с 1 года до 8 месяцев. В результате эти страны в следующем году будут представлены на III Летних юношеских олимпийских играх в столице Аргентины Буэнос-Айресе и чемпионате мира, который состоится в столице Туркменистана - Ашхабаде. Для стран, которые не оплатят штраф, срок наказания будет один год.

В заявлении Report пресс-секретарь AAAF Кянан Масталиев сообщил, что они официально не проинформированы о решениях, принятых на конгрессе IWF. Он отметил, что штраф в размере 50 тыс. долларов был назначен во время решения о дисквалификации на 1 год. Официальный представитель сообщил, что они не знают о смягчении наказания и других решениях.