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Федерация тяжелой атлетики: Армения должна обеспечить безопасное возвращение сборной Азербайджана

Федерация тяжелой атлетики: Армения должна обеспечить безопасное возвращение сборной Азербайджана Армения должна обеспечить безопасное возвращение сборной Азербайджана.
Индивидуальные
15 апреля 2023 г. 11:49
Федерация тяжелой атлетики: Армения должна обеспечить безопасное возвращение сборной Азербайджана

Армения должна обеспечить безопасное возвращение сборной Азербайджана по тяжелой атлетике из Еревана.

Об этом Report заявил глава пресс-службы Федерации тяжелой атлетики Азербайджана Кянан Масталиев.

Находящийся в Ереване К.Масталиев сообщил, что сборная Азербайджана отказалась от участия в соревнованиях из-за сожжения азербайджанского флага во время церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике 14 апреля в столице Армении Ереване:

"В условиях, которые царят в Армении, в атмосфере ненависти, неспособности обеспечить безопасность, а также из-за психологического давления нормальное участие азербайджанских спортсменов в соревнованиях невозможно. Учитывая все это, было принято решение о возвращении азербайджанских спортсменов на родину. Министерство молодежи и спорта и Национальный олимпийский комитет выпустили с совместным заявлением по этому поводу. Мы также делаем все необходимое для возвращения сборной на родину. Наша команда возвращается в Азербайджан. Армения должна обеспечить ее безопасное возвращение. В настоящее время предпринимаются шаги в этом направлении".

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Версия на английском языке Azerbaijan Weightlifting Federation: 'Armenia must ensure the safe return of our team' - EXCLUSIVE
Версия на азербайджанском языке İrəvandan EKSKLÜZİV açıqlama: “Ermənistan komandamızın təhlükəsiz şəkildə qayıtmasını təmin etməlidir”

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