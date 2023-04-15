Федерация тяжелой атлетики: Армения должна обеспечить безопасное возвращение сборной Азербайджана

Армения должна обеспечить безопасное возвращение сборной Азербайджана по тяжелой атлетике из Еревана.
Об этом Report заявил глава пресс-службы Федерации тяжелой атлетики Азербайджана Кянан Масталиев.
Находящийся в Ереване К.Масталиев сообщил, что сборная Азербайджана отказалась от участия в соревнованиях из-за сожжения азербайджанского флага во время церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике 14 апреля в столице Армении Ереване:
"В условиях, которые царят в Армении, в атмосфере ненависти, неспособности обеспечить безопасность, а также из-за психологического давления нормальное участие азербайджанских спортсменов в соревнованиях невозможно. Учитывая все это, было принято решение о возвращении азербайджанских спортсменов на родину. Министерство молодежи и спорта и Национальный олимпийский комитет выпустили с совместным заявлением по этому поводу. Мы также делаем все необходимое для возвращения сборной на родину. Наша команда возвращается в Азербайджан. Армения должна обеспечить ее безопасное возвращение. В настоящее время предпринимаются шаги в этом направлении".