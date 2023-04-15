Федерация тяжелой атлетики: Армения должна обеспечить безопасное возвращение сборной Азербайджана

Армения должна обеспечить безопасное возвращение сборной Азербайджана.

Армения должна обеспечить безопасное возвращение сборной Азербайджана по тяжелой атлетике из Еревана.

Об этом Report заявил глава пресс-службы Федерации тяжелой атлетики Азербайджана Кянан Масталиев.

Находящийся в Ереване К.Масталиев сообщил, что сборная Азербайджана отказалась от участия в соревнованиях из-за сожжения азербайджанского флага во время церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике 14 апреля в столице Армении Ереване:

"В условиях, которые царят в Армении, в атмосфере ненависти, неспособности обеспечить безопасность, а также из-за психологического давления нормальное участие азербайджанских спортсменов в соревнованиях невозможно. Учитывая все это, было принято решение о возвращении азербайджанских спортсменов на родину. Министерство молодежи и спорта и Национальный олимпийский комитет выпустили с совместным заявлением по этому поводу. Мы также делаем все необходимое для возвращения сборной на родину. Наша команда возвращается в Азербайджан. Армения должна обеспечить ее безопасное возвращение. В настоящее время предпринимаются шаги в этом направлении".