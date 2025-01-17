Федерация конного спорта Азербайджана подвела итоги прошлого года

Федерация конного спорта Азербайджанской Республики (ARAF) провела мероприятие по итогам 2024 года.

Федерация конного спорта Азербайджанской Республики (ARAF) провела мероприятие по итогам 2024 года.

Как сообщили Report в Государственной пограничной службе, в мероприятии приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, президент федерации Эльчин Гулиев, члены правления и приглашенные гости.

В ходе мероприятия генеральный секретарь федерации Бахруз Набиев провел церемонию награждения лучших спортсменов.

Фарид Гаибов в своем выступлении высоко оценил достижения ARAF в 2024 году. Он подчеркнул важную роль ее деятельности в развитии национального спортивного наследия Азербайджана и отметил значимость инициатив федерации в достижении международного успеха в области конного спорта.

В связи с избранием действующего генерального секретаря Бахруза Набиева президентом Международной федерации Човган, на должность нового генерального секретаря ARAF была выдвинута кандидатура Эмиля Сеидова. По итогам голосования Эмиль Сеидов был избран новым генсеком.