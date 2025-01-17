Федерация конного спорта Азербайджана подвела итоги прошлого года

Федерация конного спорта Азербайджанской Республики (ARAF) провела мероприятие по итогам 2024 года.
Как сообщили Report в Государственной пограничной службе, в мероприятии приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, президент федерации Эльчин Гулиев, члены правления и приглашенные гости.
В ходе мероприятия генеральный секретарь федерации Бахруз Набиев провел церемонию награждения лучших спортсменов.
Фарид Гаибов в своем выступлении высоко оценил достижения ARAF в 2024 году. Он подчеркнул важную роль ее деятельности в развитии национального спортивного наследия Азербайджана и отметил значимость инициатив федерации в достижении международного успеха в области конного спорта.
В связи с избранием действующего генерального секретаря Бахруза Набиева президентом Международной федерации Човган, на должность нового генерального секретаря ARAF была выдвинута кандидатура Эмиля Сеидова. По итогам голосования Эмиль Сеидов был избран новым генсеком.