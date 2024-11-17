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Федерация каноэ и гребли Азербайджана организовала масштабный гребной марш в связи с COP29

Федерация каноэ и гребли Азербайджана организовала масштабный гребной марш в связи с COP29 Азербайджанская Федерация гребли и каноэ (AKAF) провела масштабный гребной заплыв в связи с 29-й сессией Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP29.
Индивидуальные
17 ноября 2024 г. 22:03
Федерация каноэ и гребли Азербайджана организовала масштабный гребной марш в связи с COP29

Азербайджанская Федерация гребли и каноэ провела масштабный гребной заплыв в связи с 29-й сессией Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP29.

Как сообщает Report, в мероприятии, прошедшем на Приморском бульваре в Баку в День национального возрождения 17 ноября, приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов и его заместитель Мариана Василева. Также среди участников были президент Всемирной федерации гребли (FISA) Жан-Кристоф Роллан, президент Международной федерации каноэ Томаш Конечко, президент Международной федерации лодок-драконов Клаудио Шерми, почетный президент Азиатской федерации гребли и Глобальной федерации каналов Ван Ши, представитель Глобальной федерации каналов Кен Ли, а также более 50 зарубежных гостей, прибывших в Азербайджан в связи с COP29.

Мероприятие под лозунгом "Греби в чистой воде!" началось с презентаций на тему оценки экологических проектов. Школьники из Шанхая (Китай) представили свои презентации, поделившись с участниками своими мыслями о защите окружающей среды и изменении климата.

Секретарь Федерации гребли и каноэ Азербайджана Фархад Алиев поприветствовал участников в своей вступительной речи. Жан-Кристоф Роллан, Томаш Конечко и Клаудио Шерми высоко оценили организацию COP29 в Азербайджане. Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов официально открыл заплыв, после чего были вручены памятные подарки.

Затем был подписан меморандум между Федерацией каноэ и гребли Азербайджана и организацией “Deep Dive”, управляющей 22 центрами водных видов спорта в 13 городах Китая.

После официальной и художественной части прошел заплыв с участием более 50 различных гребных лодок, в которых участвовали местные спортсмены и почетные гости, включая президента FISA и олимпийского чемпиона Сиднея-2000 Жан-Кристофа Роллана.

Целью заплыва "Греби в чистой воде!" является защита экологии и водоемов, расширение и укрепление сотрудничества."

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Версия на азербайджанском языке ФотоAKAF COP29 ilə əlaqədar genişmiqyaslı avarçəkmə yürüşü təşkil edib

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