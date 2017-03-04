Федерация гимнастики Азербайджана третий год подряд попадает в рейтинг FIG

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Федерация гимнастики Азербайджана третий раз подряд вошла в рейтинговый список отличившихся национальных федераций, удостоенных за свою деятельность награды Международной Федерации Гимнастики (FIG). Как сообщает Report, Федерация гимнастики Азербайджана третий год подряд (2014, 2015, 2016) вошла в список 10 самых сильных федераций мира.

Исполнительный Комитет FIG ежегодно, исходя из международной деятельности федераций, оценивает их с точки зрения организации и участия в чемпионатах и в кубках мира, проведения заседаний конгрессов и симпозиумов FIG, а также тренерских курсов Академии FIG.

На сегодняшний день в состав FIG входят 148 федераций.