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    Федерация дзюдо Швеции: Ожидаем, что чемпионат в Баку будет организован на высочайшем уровне

    Эрик Вестерлунд: Наша цель – завоевать 2 медали в Баку

    Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ “Подготовка к чемпионату миру идет по плану. Никто из наших спортсменов не травмирован. Мы намерены завоевать в Баку 2 медали”. 

    Как сообщает Report, об этом заявил генсек Федерации дзюдо Швеции Эрик Вестерлунд, говоря о подготовке к чемпионату мира в Баку. 

    Он отметил, что ждет медалей от Томми Масиаса, выступающего в весовой категории до 73 кг, и Анны Бернхольм, которая поборется в весовой категории до 70 кг. 

    Э.Вестерлунд выразил уверенность в том, что чемпионат в Баку будет организован на самом высоком уровне: "Наша команда осведомлена о соперниках. Мы ожидаем, что чемпионат в Баку будет организован на высочайшем уровне". 

    Отметим, что чемпионат мира по дзюдо пройдет на Национальной гимнастической арене 20-27 сентября.

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