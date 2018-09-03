Федерация дзюдо Швеции: Ожидаем, что чемпионат в Баку будет организован на высочайшем уровне

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ “Подготовка к чемпионату миру идет по плану. Никто из наших спортсменов не травмирован. Мы намерены завоевать в Баку 2 медали”.

Как сообщает Report, об этом заявил генсек Федерации дзюдо Швеции Эрик Вестерлунд, говоря о подготовке к чемпионату мира в Баку.

Он отметил, что ждет медалей от Томми Масиаса, выступающего в весовой категории до 73 кг, и Анны Бернхольм, которая поборется в весовой категории до 70 кг.

Э.Вестерлунд выразил уверенность в том, что чемпионат в Баку будет организован на самом высоком уровне: "Наша команда осведомлена о соперниках. Мы ожидаем, что чемпионат в Баку будет организован на высочайшем уровне".

Отметим, что чемпионат мира по дзюдо пройдет на Национальной гимнастической арене 20-27 сентября.