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Федерация дзюдо Ирана отстранена от всех соревнований

Федерация дзюдо Ирана отстранена от всех соревнований

Дисциплинарная комиссия Международной федерации дзюдо (IJF) приняла решение отстранить Федерацию дзюдо Ирана.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт IJF, иранские спортсмены лишаются права участия не только в международных соревнованиях, но также в административных или общественных мероприятиях.

В сентябре 2019 года IJF наложила на иранскую федерацию временное отстранение после случая на чемпионате мира в Японии. 

28 августа иранец Саид Моллаеи по указанию руководства национальной федерации и властей страны отказался от участия в турнире, чтобы избежать возможной встречи с израильским дзюдоистом Саги Муки.

Позже чиновники заявили, что не давали подобных указаний Моллаеи, и отказ от выступления является частной инициативой спортсмена. После расследования в IJF установили вину Федерации дзюдо Ирана.

Для снятия отстранения Федерация дзюдо Ирана должна предоставить IJF гарантии того, что она будет соблюдать устав организации. 

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