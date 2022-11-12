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Федерация бокса назвала спортсменов, которые представят Азербайджан на ЧМ

Федерация бокса назвала спортсменов, которые представят Азербайджан на ЧМ Обнародован состав молодежной сборной Азербайджана по боксу на чемпионат мира, который стартует 15 ноября в испанском городе Аликанте.
Индивидуальные
12 ноября 2022 г. 12:20
Федерация бокса назвала спортсменов, которые представят Азербайджан на ЧМ

Обнародован состав молодежной сборной Азербайджана по боксу на чемпионат мира, который стартует 15 ноября в испанском городе Аликанте.

Как сообщили Report в Федерации бокса Азербайджана, в соревновании примут участие в общей сложности 13 азербайджанских спортсменов.

В мужской сборной Азербайджана представлены спортсмены Турал Сарыев (48 кг), Амин Мамедзаде (51 кг), Кямиль Бабаев (54 кг), Метин Мамедов (57 кг), Таджи Тагизаде (60 кг), Сенан Хатамов (67 кг), Даниэль Холостенко (71 кг), Рза Рзазаде (75 кг), Фатали Исмаилов (80 кг), Рашид Мамедов (86 кг) и Сабухи Ализаде (+92 кг).

Главным тренером мужской сборной является Эльбрус Рзаев, тренерами - Вугар Мамедов и Эльвин Мамишзаде.

В женской сборной выступят спортсменки Мехпаре Мамедова (48 кг) и Айсу Дервишова (57 кг). Тренер женской команды - Илькин Агаев.

Национальную команду сопровождает член правления Федерации бокса Азербайджана Ровшан Гусейнов. Спортсмены вернутся на родину 28 ноября.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanı dünya çempionatında təmsil edəcək boksçular açıqlanıb

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