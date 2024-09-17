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Федерации бадминтона Азербайджана и Таиланда подписали меморандум о сотрудничестве

Федерации бадминтона Азербайджана и Таиланда подписали меморандум о сотрудничестве Президент Федерации бадминтона Азербайджана Талех Зиядов и член Международного олимпийского комитета, вице-президент Национального олимпийского комитета Таиланда, вице-президент Всемирной федерации бадминтона Патама Лисвадтракул подписали меморандум о сот
Индивидуальные
17 сентября 2024 г. 22:41
Федерации бадминтона Азербайджана и Таиланда подписали меморандум о сотрудничестве

Президент Федерации бадминтона Азербайджана Талех Зиядов и член Международного олимпийского комитета, вице-президент Национального олимпийского комитета Таиланда, вице-президент Всемирной федерации бадминтона Патама Лисвадтракул подписали меморандум о сотрудничестве.

Как передает Report, документ предусматривает реализацию программы сотрудничества по нескольким направлениям, в том числе проведение совместных тренировочных сборов с целью повышения уровня подготовки бадминтонистов, организацию курсов повышения квалификации тренеров, подготовку судей, обучение и обмен знаниями в области развития и управления спортивной инфраструктурой.

П.Лисвадтракул отметила, что рада впервые посетить Азербайджан, который имеет отличную репутацию и вносит весомый вклад в развитие мирового спорта, в частности проводя престижные соревнования. Она также подчеркнула важную роль данного меморандума в налаживании двусторонних связей.

Отметим, что Федерация бадминтона Таиланда, созданная в 1950 году и являющаяся одной из сильнейших в Азии, занимает восьмое место в общем мировом рейтинге.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Tailand Badminton Assosiasiyaları arasında əməkdaşlıq memorandumu imzalanıb

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