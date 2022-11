Федерация бадминтона Азербайджана добилась еще одного исторического успеха

В столице Италии Риме при поддержке Европейского движения справедливых игр (European Fair Play Movement) и Национального комитета справедливых игр Италии состоялась церемония награждения Европейского движения справедливых игр Международного олимпийского к

В столице Италии Риме при поддержке Европейского движения справедливых игр (European Fair Play Movement) и Национального комитета справедливых игр Италии состоялась церемония награждения Европейского движения справедливых игр Международного олимпийского комитета на тему The European Fair Play Plaque of Merit and Diploma.

Как сообщает Report, Федерация бадминтона Азербайджана завоевала награду в номинации "Дух справедливой игры".

Награда, врученная менеджеру по маркетингу Федерации бадминтона Айдан Мамедгасановой, является первой наградой Fair Play, врученной Азербайджану.

На церемонии было отмечено, что интерес к бадминтону в Азербайджане растет с каждым днем. Инклюзивный и пара-бадминтон, а также пропаганда бадминтона в учреждениях отбывания наказания являются одними из приоритетных направлений для федерации.

Именно в результате этого Федерация была награждена в этой номинации за инициативы в области защиты этических ценностей и идей честной игры, за мероприятия, реализуемые в учреждениях отбывания наказания, а также за проекты, направленные на развитие инклюзивного и пара-бадминтона.