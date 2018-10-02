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    Фазиль Мамедов подал в отставку с должности президента Федерации борьбы Азербайджана

    Его имя уже исключено с официального сайта федерации

    Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Бывший министр налогов Фазиль Мамедов официально покинул должность президента Федерации борьбы Азербайджана (ФБА). 

    Как сообщает Report, некоторое время назад Ф.Мамедов написал заявление об отставке. 

    Его имя уже исключено с официального сайта ФБА. Обязанности президента федерации временно возложены на занимавшего ранее пост I вице-президента структуры Намика Алиева. Встретившись сегодня с борцами, Н.Алиев пожелал им успехов на III Летних юношеских Олимпийских играх и чемпионате мира.

    Отметим, что Фазиль Мамедов был президентом Федерации борьбы Азербайджана с 2007 года. Он также возглавляет Федерацию хоккея на траве Азербайджана и Федерацию велоспорта Азербайджана. 

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