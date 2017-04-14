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    Фарид Мансуров примет участие в "Бакинском марафоне 2017"

    35-летний специалист примет участие в марафоне как почетный участник

    Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Заведующий отделом спорта министерства молодежи и спорта Фарид Мансуров примет участие в "Бакинском марафоне 2017".

    Как сообщает Report со ссылкой на официальную страницу проекта в facebook, 35-летний двукратный чемпион мира и олимпийский чемпион по греко-римской борьбе присоединится к марафону в качестве почетного участника.

    Отметим, что предстоящий 30 апреля "Бакинский марафон 2017" начнется в 10:00. Марафон, который пройдет во второй раз по инициативе Фонда Гейдара Алиева, будет организован при поддержке Управления приморского бульвара и Бакинского олимпийского стадиона.

    Проект реализуется компанией SMG.  

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