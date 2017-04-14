Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Заведующий отделом спорта министерства молодежи и спорта Фарид Мансуров примет участие в "Бакинском марафоне 2017".

Как сообщает Report со ссылкой на официальную страницу проекта в facebook, 35-летний двукратный чемпион мира и олимпийский чемпион по греко-римской борьбе присоединится к марафону в качестве почетного участника.

Отметим, что предстоящий 30 апреля "Бакинский марафон 2017" начнется в 10:00. Марафон, который пройдет во второй раз по инициативе Фонда Гейдара Алиева, будет организован при поддержке Управления приморского бульвара и Бакинского олимпийского стадиона.

Проект реализуется компанией SMG.