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Фарид Гаибов встретился со спортсменами и тренерами, отличившимися на международных соревнованиях

Фарид Гаибов встретился со спортсменами и тренерами, отличившимися на международных соревнованиях Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов встретился со спортсменами и их тренерами, успешно представившими Азербайджан на международных соревнованиях в декабре 2024 года и январе 2025 года.
Индивидуальные
5 февраля 2025 г. 21:59
Фарид Гаибов встретился со спортсменами и тренерами, отличившимися на международных соревнованиях

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов встретился со спортсменами и их тренерами, успешно представившими Азербайджан на международных соревнованиях в декабре 2024 года и январе 2025 года.

Как сообщает Report, встреча, состоявшаяся в Национальной арене гимнастики, началась с исполнения Государственного гимна.

В рамках мероприятия были награждены ряд спортивных специалистов.

Затем министр Фарид Гаибов поприветствовал спортсменов и поздравил их с достигнутыми успехами. После этого был показан видеоролик, отражающий успешные выступления азербайджанских спортсменов на международных соревнованиях.

Спортсмены по тяжелой и легкой атлетике, художественной гимнастике, прыжкам на батуте, женской спортивной гимнастике, плаванию, тхэквондо, казахской борьбе, алпагуту, кикбоксингу, капоэйре, ММА рассказали о ходе соревнований и достигнутых ими успехах.

В мероприятии также принял участие начальник отдела спорта Министерства молодежи и спорта Эльнур Мамедов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоFərid Qayıbov beynəlxalq yarışlarda fərqlənən idmançılar və məşqçilərlə görüşüb

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