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Фарид Гаибов встретился с выступавшими в Париже азербайджанскими паралимпийцами

Фарид Гаибов встретился с выступавшими в Париже азербайджанскими паралимпийцами Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов встретился со спортсменами и тренерами национальной сборной, представлявшей страну на XVII летних Паралимпийских играх в столице Франции Париже.
Индивидуальные
16 сентября 2024 г. 20:48
Фарид Гаибов встретился с выступавшими в Париже азербайджанскими паралимпийцами

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов встретился со спортсменами и тренерами национальной сборной, представлявшей страну на XVII летних Паралимпийских играх в столице Франции Париже.

Как сообщает Report, на встрече в Азербайджанской спортивной академии министр поздравил спортсменов с достижениями на летних Паралимпийских играх.

Ф.Гаибов выразил веру в то, что достижения паралимпийцев будут стимулировать процесс вовлечения людей с ограниченными возможностями в спорт.

На встрече был также показан видеоролик с наиболее интересными моментами выступлений азербайджанских паралимпийцев, завоевавших медали.

Отметим, что команда Азербайджана, отправившаяся в Париж в составе 18 человек, завоевала 11 медалей, в том числе 4 золотых, 2 серебряных и 5 бронзовых.

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Версия на азербайджанском языке Фото Fərid Qayıbov Paris-2024-də çıxış edən Azərbaycan paralimpiyaçıları və məşqçi heyəti ilə görüşüb

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