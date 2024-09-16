Фарид Гаибов встретился с выступавшими в Париже азербайджанскими паралимпийцами

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов встретился со спортсменами и тренерами национальной сборной, представлявшей страну на XVII летних Паралимпийских играх в столице Франции Париже.

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов встретился со спортсменами и тренерами национальной сборной, представлявшей страну на XVII летних Паралимпийских играх в столице Франции Париже.

Как сообщает Report, на встрече в Азербайджанской спортивной академии министр поздравил спортсменов с достижениями на летних Паралимпийских играх.

Ф.Гаибов выразил веру в то, что достижения паралимпийцев будут стимулировать процесс вовлечения людей с ограниченными возможностями в спорт.

На встрече был также показан видеоролик с наиболее интересными моментами выступлений азербайджанских паралимпийцев, завоевавших медали.

Отметим, что команда Азербайджана, отправившаяся в Париж в составе 18 человек, завоевала 11 медалей, в том числе 4 золотых, 2 серебряных и 5 бронзовых.