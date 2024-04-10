Фарид Гаибов встретился с успешно представившими Азербайджан на соревнованиях спортсменами

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов встретился с азербайджанскими спортсменами и их тренерами, успешно представившими нашу страну на континентальных чемпионатах, чемпионатах мира и престижных международных соревнованиях в прошлом месяце.

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов встретился с азербайджанскими спортсменами и их тренерами, успешно представившими нашу страну на континентальных чемпионатах, чемпионатах мира и престижных международных соревнованиях в прошлом месяце.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства, встреча, организованная в Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта, началась с исполнения государственного гимна.

Затем некоторым спортсменам, удостоенным звания "Мастер спорта Азербайджанской Республики", были вручены соответствующие удостоверения и нагрудные знаки.

Фарид Гаибов передал поздравления спортсменам в связи с успешным представлением Азербайджана на международных аренах и пожелал им новых достижений.

На мероприятии был показан видеоролик, отражающий успехи, достигнутые на международных соревнованиях в течение месяца.

Спортсмены в таких видах спорта, как художественная гимнастика, тамблинг, двойной мини-батут, гимнастика на батуте, мужская спортивная гимнастика, женская спортивная гимнастика, аэробная гимнастика, стрельба, настольный теннис, плавание, дзюдо, стронгмен, ушу-саньда, карате проинформировали о соревнованиях, в которых они участвовали, одержанных победах. Тренеры сборных рассказали о процессе подготовки и успехах наших спортсменов.