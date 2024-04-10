О нас

Фарид Гаибов встретился с успешно представившими Азербайджан на соревнованиях спортсменами

Фарид Гаибов встретился с успешно представившими Азербайджан на соревнованиях спортсменами Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов встретился с азербайджанскими спортсменами и их тренерами, успешно представившими нашу страну на континентальных чемпионатах, чемпионатах мира и престижных международных соревнованиях в прошлом месяце.
Индивидуальные
10 апреля 2024 г. 17:26
Фарид Гаибов встретился с успешно представившими Азербайджан на соревнованиях спортсменами

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов встретился с азербайджанскими спортсменами и их тренерами, успешно представившими нашу страну на континентальных чемпионатах, чемпионатах мира и престижных международных соревнованиях в прошлом месяце.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства, встреча, организованная в Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта, началась с исполнения государственного гимна.

Затем некоторым спортсменам, удостоенным звания "Мастер спорта Азербайджанской Республики", были вручены соответствующие удостоверения и нагрудные знаки.

Фарид Гаибов передал поздравления спортсменам в связи с успешным представлением Азербайджана на международных аренах и пожелал им новых достижений.

На мероприятии был показан видеоролик, отражающий успехи, достигнутые на международных соревнованиях в течение месяца.

Спортсмены в таких видах спорта, как художественная гимнастика, тамблинг, двойной мини-батут, гимнастика на батуте, мужская спортивная гимнастика, женская спортивная гимнастика, аэробная гимнастика, стрельба, настольный теннис, плавание, дзюдо, стронгмен, ушу-саньда, карате проинформировали о соревнованиях, в которых они участвовали, одержанных победах. Тренеры сборных рассказали о процессе подготовки и успехах наших спортсменов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоFərid Qayıbov martda beynəlxalq yarışlarda uğurlu çıxış edən idmançılarla görüşüb

Самое важное

Президент Азербайджана поделился публикацией по случаю праздника Рамазан
Президент Азербайджана поделился публикацией по случаю праздника Рамазан
9 апреля 2024 г. 21:09
Шахбаз Шариф поздравил президента Ильхама Алиева
Шахбаз Шариф поздравил президента Ильхама Алиева
9 апреля 2024 г. 20:04
Эрдоган поздравил Ильхама Алиева по случаю Рамазана
Эрдоган поздравил Ильхама Алиева по случаю Рамазана
9 апреля 2024 г. 15:46
Минобороны: Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу
Минобороны: Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу
9 апреля 2024 г. 13:58
В ряд судов Азербайджана назначены председатели и судьи
В ряд судов Азербайджана назначены председатели и судьи
8 апреля 2024 г. 16:21
Назначен новый председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами
Назначен новый председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами
8 апреля 2024 г. 12:14
Глава Северного Кипра позвонил президенту Азербайджана
Глава Северного Кипра позвонил президенту Азербайджана
6 апреля 2024 г. 18:38
SOCAR создаст систему SCADA для экспорта газа
SOCAR создаст систему SCADA для экспорта газа
6 апреля 2024 г. 12:59
В Агдаме сработал детонатор, ранен сотрудник ANAMA
В Агдаме сработал детонатор, ранен сотрудник ANAMA
6 апреля 2024 г. 10:58
Минобороны: За минувшие сутки позиции азербайджанской армии 30 раз подверглись обстрелу
Минобороны: За минувшие сутки позиции азербайджанской армии 30 раз подверглись обстрелу
6 апреля 2024 г. 09:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi