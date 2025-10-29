Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    Фарид Гаибов встретился с руководством Федерации плавания Азербайджана

    Индивидуальные
    • 29 октября, 2025
    • 20:35
    Фарид Гаибов встретился с руководством Федерации плавания Азербайджана

    Состоялась встреча министра молодежи и спорта Фарида Гаибова с руководством Федерации плавания Азербайджана (ФПА) и главными тренерами.

    Как сообщает Report, министр ознакомился с новым офисом федерации.

    Руководство ФПА проинформировало Ф.Гаибова о деятельности и планах ведомства, спортивный директор и главные тренеры рассказали о подготовке спортсменов сборной страны и предстоящих соревнованиях.

    На встрече стороны также обсудили подготовку к предстоящим Играм исламской солидарности.

    На встрече присутствовали президент Федерации Заур Алиев, член исполнительного комитета Руслан Алекперов, генеральный секретарь Октай Атаев и другие.

    Фарид Гаибов Федерация плавания Азербайджана
    Фото
    Fərid Qayıbov Azərbaycan Üzgüçülük Federasiyasının rəhbərliyi ilə görüşüb

    Последние новости

    21:03

    Папуашвили: Грузия поддерживает процесс нормализации между Турцией и Арменией

    В регионе
    20:59

    Центр Гейдара Алиева подсвечен цветами турецкого флага

    Внешняя политика
    20:56
    Фото

    В галерее Nine Senses открылась выставка "Огонь, Вода и Поцелуи"

    Выставки
    20:52
    Фото

    В Нахчыване отметили 102-ю годовщину основания Турецкой Республики

    Внешняя политика
    20:48

    Бирол Акгюн: Турция является сильным партнером западного мира

    Внешняя политика
    20:35
    Фото

    Фарид Гаибов встретился с руководством Федерации плавания Азербайджана

    Индивидуальные
    20:27

    Ильхам Алиев: Азербайджан продолжит прилагать усилия для обеспечения устойчивого мира в регионе

    Внешняя политика
    20:27

    Катар взаимодействует с США и Ираном для возобновления ядерных переговоров

    Другие страны
    20:21

    Билал Эрдоган находится с визитом в Азербайджане

    Внешняя политика
    Лента новостей