Фарид Гаибов встретился с руководством Федерации плавания Азербайджана
Индивидуальные
- 29 октября, 2025
- 20:35
Состоялась встреча министра молодежи и спорта Фарида Гаибова с руководством Федерации плавания Азербайджана (ФПА) и главными тренерами.
Как сообщает Report, министр ознакомился с новым офисом федерации.
Руководство ФПА проинформировало Ф.Гаибова о деятельности и планах ведомства, спортивный директор и главные тренеры рассказали о подготовке спортсменов сборной страны и предстоящих соревнованиях.
На встрече стороны также обсудили подготовку к предстоящим Играм исламской солидарности.
На встрече присутствовали президент Федерации Заур Алиев, член исполнительного комитета Руслан Алекперов, генеральный секретарь Октай Атаев и другие.
Последние новости
21:03
Папуашвили: Грузия поддерживает процесс нормализации между Турцией и АрмениейВ регионе
20:59
Центр Гейдара Алиева подсвечен цветами турецкого флагаВнешняя политика
20:56
Фото
В галерее Nine Senses открылась выставка "Огонь, Вода и Поцелуи"Выставки
20:52
Фото
В Нахчыване отметили 102-ю годовщину основания Турецкой РеспубликиВнешняя политика
20:48
Бирол Акгюн: Турция является сильным партнером западного мираВнешняя политика
20:35
Фото
Фарид Гаибов встретился с руководством Федерации плавания АзербайджанаИндивидуальные
20:27
Ильхам Алиев: Азербайджан продолжит прилагать усилия для обеспечения устойчивого мира в регионеВнешняя политика
20:27
Катар взаимодействует с США и Ираном для возобновления ядерных переговоровДругие страны
20:21