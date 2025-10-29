Фарид Гаибов встретился с руководством Федерации плавания Азербайджана

Состоялась встреча министра молодежи и спорта Фарида Гаибова с руководством Федерации плавания Азербайджана (ФПА) и главными тренерами.

Как сообщает Report, министр ознакомился с новым офисом федерации.

Руководство ФПА проинформировало Ф.Гаибова о деятельности и планах ведомства, спортивный директор и главные тренеры рассказали о подготовке спортсменов сборной страны и предстоящих соревнованиях.

На встрече стороны также обсудили подготовку к предстоящим Играм исламской солидарности.

На встрече присутствовали президент Федерации Заур Алиев, член исполнительного комитета Руслан Алекперов, генеральный секретарь Октай Атаев и другие.