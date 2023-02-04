Фарид Гаибов: Усиление инфраструктуры в регионах – приоритетный вопрос

12:21

Усиление спортивной инфраструктуры в регионах всегда остается приоритетным вопросом.

Как сообщает Report, об этом министр молодежи и спорта Фарид Гаибов написал в заметке на официальном сайте структуры.

Министр отметил, что в этом вопросе наряду с государством, деятельности необходимо осуществлять предпринимателям, общественным организациям, включая федерации: "Содействие Федерации дзюдо Азербайджана в сдаче в эксплуатацию Агстафинского спортивно-олимпийского комплекса и тренировочного центра по дзюдо в Сабирабаде внесет большой вклад в развитие данного вида спорта в этих районах. Работы федерации по улучшению и усовершенствованию инфраструктуры в регионах заслуживают похвалы".