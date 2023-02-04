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Фарид Гаибов: Усиление инфраструктуры в регионах – приоритетный вопрос

Фарид Гаибов: Усиление инфраструктуры в регионах – приоритетный вопрос 12:21
Индивидуальные
4 февраля 2023 г. 13:15
Фарид Гаибов: Усиление инфраструктуры в регионах – приоритетный вопрос

Усиление спортивной инфраструктуры в регионах всегда остается приоритетным вопросом.

Как сообщает Report, об этом министр молодежи и спорта Фарид Гаибов написал в заметке на официальном сайте структуры.

Министр отметил, что в этом вопросе наряду с государством, деятельности необходимо осуществлять предпринимателям, общественным организациям, включая федерации: "Содействие Федерации дзюдо Азербайджана в сдаче в эксплуатацию Агстафинского спортивно-олимпийского комплекса и тренировочного центра по дзюдо в Сабирабаде внесет большой вклад в развитие данного вида спорта в этих районах. Работы федерации по улучшению и усовершенствованию инфраструктуры в регионах заслуживают похвалы".

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Версия на азербайджанском языке Fərid Qayıbov: "Bölgələrdə infrastrukturun möhkəmləndirilməsi prioritet məsələdir"

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