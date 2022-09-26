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Фарид Гаибов принял спортсменов, добившихся успехов на международных соревнованиях

Фарид Гаибов принял спортсменов, добившихся успехов на международных соревнованиях Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов встретился со спортсменами, добившимися успехов на международных соревнованиях.
Индивидуальные
26 сентября 2022 г. 22:15
Фарид Гаибов принял спортсменов, добившихся успехов на международных соревнованиях

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов встретился со спортсменами, добившимися успехов на международных соревнованиях.

Как сообщили Report, сначала минутой молчания почтили память шехидов, павших за территориальную целостность Азербайджана.

Далее Ф.Гаибов, поприветствовавший спортсменов на традиционно состоявшемся приеме, отметил, что прошедший месяц запомнился их очередными успехами.

На встрече атлеты, успешно выступившие на соревнованиях по конному спорту, художественной гимнастике, дзюдо, греко-римской и вольной борьбе, самбо, парабадминтону, рассказали о своих результатах и ​​подготовке к предстоящим соревнованиям.

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Версия на азербайджанском языке ФотоFərid Qayıbov beynəlxalq yarışlarda uğur qazanan idmançıları qəbul edib

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