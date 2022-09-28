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Фарид Гаибов принял известных американских тренеров по борьбе

Фарид Гаибов принял известных американских тренеров по борьбе Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов принял находящихся в Азербайджане американских тренеров по борьбе Джона Смита и Салли Робертс.
Индивидуальные
28 сентября 2022 г. 13:11
Фарид Гаибов принял известных американских тренеров по борьбе

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов принял находящихся в Азербайджане американских тренеров по борьбе Джона Смита и Салли Робертс.

Как сообщает Report, на встрече также приняли участие заместитель министра Мариана Васильева, заведующий отделом спорта Эльнур Мамедов, ответственный сотрудник посольства США в Азербайджане Фаргани Алиев.

Отметим, что Джон Смит 6 раз подряд становился чемпионом мира по вольной борьбе с 1987 по 1992 год. Он выиграл золотую медаль на Олимпийских играх в Сеуле в 1988 году и в Барселоне в 1992 году. Салли Робертс завоевала бронзовую медаль на чемпионатах мира в 2003 и 2005 годах.

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Версия на английском языке Youth and Sports minister meets with famous US specialists
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