Фарид Гаибов принял известных американских тренеров по борьбе

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов принял находящихся в Азербайджане американских тренеров по борьбе Джона Смита и Салли Робертс.

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов принял находящихся в Азербайджане американских тренеров по борьбе Джона Смита и Салли Робертс.

Как сообщает Report, на встрече также приняли участие заместитель министра Мариана Васильева, заведующий отделом спорта Эльнур Мамедов, ответственный сотрудник посольства США в Азербайджане Фаргани Алиев.

Отметим, что Джон Смит 6 раз подряд становился чемпионом мира по вольной борьбе с 1987 по 1992 год. Он выиграл золотую медаль на Олимпийских играх в Сеуле в 1988 году и в Барселоне в 1992 году. Салли Робертс завоевала бронзовую медаль на чемпионатах мира в 2003 и 2005 годах.