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Фарид Гаибов: Планируем провести Спортивный фестиваль в Карабахе

Фарид Гаибов: Планируем провести Спортивный фестиваль в Карабахе Большинство спортсменов выступают за то, чтобы следующий фестиваль состоялся в Карабахе.
Индивидуальные
17 ноября 2022 г. 12:28
Фарид Гаибов: Планируем провести Спортивный фестиваль в Карабахе

Большинство спортсменов выступают за то, чтобы следующий фестиваль состоялся в Карабахе.

Как сообщает Report, об этом министр молодежи и спорта Фарид Гаибов заявил журналистам после церемонии открытия "Спортивного фестиваля-2022" в Шеки.

Он отметил, что этот вопрос будет обсужден в рамках рабочей группы в министерстве: "Вчера состоялась встреча со спортсменами. Мы переговорили вечером, узнали их мнение. Все ждут следующих фестивалей. Мы планируем провести такой фестиваль и в Карабахе, даже если не в следующем, то в ближайшие годы. Для этого тоже есть несколько причин. Мы организовали соревнования по триатлону в Агалы. Получилось действительно хорошее спортивное мероприятие. И мы хотим, чтобы в будущем таких мероприятий было больше".

По словам Ф.Гаибова, по поручению главы государства министерство молодежи и спорта реализует различные проекты, направленные на повышение массовости спорта, профессионального уровня спортсменов: "Один из них – спортивный фестиваль среди подростков, который сегодня проходит в городе Шеки. Здесь собрались спортсмены и их тренеры по более чем 20 видам спорта. Мероприятие проходит в Олимпийском комплексе Шеки и в городе. На этот фестиваль съехались люди и из окрестных районов. Мы продвигаем спорт".

Министр добавил, что фестиваль охватит и другие возрастные группы: "Спорт – это здоровье, и не только для молодежи, но и для всех".

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Версия на азербайджанском языке Fərid Qayıbov: "İdmançılar növbəti festivalın Qarabağda keçirilməsini istəyirlər"

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