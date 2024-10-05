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Фарид Гаибов: Открытие стадиона "Имарет" позволит проводить в Агдаме международные соревнования

Фарид Гаибов: Открытие стадиона "Имарет" позволит проводить в Агдаме международные соревнования Открытие стадиона "Имарет" создаст условия для развития спорта в регионе и проведения в Агдаме спортивных мероприятий международного и национального уровня.
Индивидуальные
5 октября 2024 г. 13:15
Фарид Гаибов: Открытие стадиона Имарет позволит проводить в Агдаме международные соревнования

Открытие стадиона "Имарет" создаст условия для развития спорта в регионе и проведения в Агдаме спортивных мероприятий международного и национального уровня.

Как сообщает Report, об этом сказал министр молодежи и спорта Фарид Гаибов.

Касаясь событий сентября в спортивной сфере, он отметил, что прошедший месяц был особенно значим для развития инфраструктуры.

"Среди инициатив, реализуемых нашим государством в рамках обеспечения 'Великого возвращения' на освобожденные территории, здоровье населения остается в приоритете. Глава государства Ильхам Алиев заложил фундамент стадиона "Имарет" в Агдаме. Открытие стадиона создаст условия для развития спорта в регионе и проведения соревнований различного уровня", - сказал Гаибов.

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Версия на азербайджанском языке Fərid Qayıbov: “İmarət” stadionunun istifadəyə verilməsi bölgədə beynəlxalq yarışların keçirilməsi üçün əlverişli şərait yaradacaq"

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